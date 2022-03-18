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Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti! Sokakta karşılaştılar, sonrası korkunç

18.03.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti. Aralarında miras anlaşmazlığı olan 2 kardeşin sokak ortasındaki bıçaklı kavgasında Yılmaz Büdüş (50) yaşamını yitirdi, kardeşi İsmail Büdüş (47) yaralandı. İşte detaylar!

Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti! Sokakta karşılaştılar, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay, dün öğle saatlerinde, Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras kavgası olan Yılmaz ve İsmail Büdüş kardeşler sokakta karşılaştı. 2 kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş de birbirlerine bıçakla saldırırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Büdüş'ün hayatını kaybettiği, İsmail Büdüş'ün ise yaralandığı belirlendi. İsmail Büdüş, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı, Yılmaz Büdüş'ün cansız bedeni ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İsmail Büdüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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