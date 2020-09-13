HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Eşi Ramazan D.'nin (43) kavga ettiğini görüp, ayırmak için giden 2 çocuk annesi Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.

Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D., Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü. Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu. Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D. iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı. İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
İlginizi Çekebilir
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz kaza! Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
Ormanlık alanda dövülerek öldürülmüş olarak bulundu
Kan donduran olay! Ormanlık alanda dövülerek öldürüldü
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü
İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı
Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti
Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu
Akılalmaz görüntü yürekleri ağza getirdi
Sultangazi'de bedava döner dağıtıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı
'Pes' dedirten görüntü polisi isyan ettirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.