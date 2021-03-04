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Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş

04.03.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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Denizli’de inşaatta iki kardeşini vuran zanlı tutuklandı.

Denizli’de inşaatta iki kardeşini vuran zanlı tutuklandı. Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürdüğünü itiraf eden zanlının, yakalanmaması haline intihar etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde devam eden inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan A. (37), birlikte çalıştığı kardeşleri Hamza (39) ve Ümit A.’yı (35) telefonla arayarak rahatsızlığından dolayı bugün işe gelemeyeceğini iletti. Bunun üzerine iki kardeş, beraber inşaata gelerek çalışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki silahla inşaata gelen Doğan A., kardeşlerinin duvar örmekte olduğu 3. kata çıktı. Kendilerine harç yapımında yardımcı olan amelenin gözü önünde iki kardeşine 4 el ateş eden Doğan A., suç aletiyle birlikte inşaattan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından ablukaya alınan bölgede cinayet zanlısı kardeş Doğan A., cinayet silahı ile birlikte yakalandı.

Aile içinde kendine uygulanan mobbing nedeniyle cinnet getirmiş
Emniyetteki ifadesinin ardından cinayet zanlısı Doğan A., adliyeye sevk edildi. Doğan A.’nın ifadesinde ise aile içinde sürekli mobbing uygulandığı, kendisine sürekli ağabeyi ve kardeşi tarafından baskı kurulduğu gerekçesiyle cinnet getirdiği bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet zanlısı kardeşin intihar etme girişimi sırasında yakalandığı öğrenildi. Katil kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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