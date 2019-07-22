Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini yaralayan zanlı sınırda yakalandı

ARTVİN (AA) - Yozgat'ta, tartıştığı 2 kardeşi öldürdüğü, 3 yeğenini yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, Sarp Sınır Kapısı'ndan sahte kimlikle geçmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 Temmuz'da silahla 2 kardeşini öldürdüğü, 3 yeğenini yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlı, "Esat Kına" adına düzenlenmiş kimlikle Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek istedi.

Güvenlik güçlerinin şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede ibraz edilen kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının, yapılan detaylı soruşturmada Yerköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan Hacı Y. olduğu belirlendi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 kardeşin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olduğu tespit edilen Hacı Y. hakkında işlem başlatıldı.

- Olay

İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri, fabrikanın idari kısmında toplantı yaparken işletmenin devri ve taşınması konusunda tartışmıştı.