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Kardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

TRABZON’un Arsin ilçesinde hasta torununu doktora götüren Gülsen Paslı, geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu gördü.

Kardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Selçuk BAŞAR/ARSİN, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Arsin ilçesinde hasta torununu doktora götüren Gülsen Paslı, geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu gördü. Eşyaları enkaz altında kalan kadın, evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşlerinin iş makinesi ile yıktığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Olay, dün Arsin İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Anne ve babasından kalan evde 2 çocuğu ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, ilçeye indi. Hasta torununu doktora götüren kadın geri döndüğünde tek katlı evinin yerle bir olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Tüm eşyaları yıkılan evin enkazı altında kalan kadın, suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, yıkılan evin enkazında inceleme yaptı. Evin dozerle yıkıldığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülsen Paslı geçici olarak ilçede kızının evine yerleşti.
'KARDEŞİMİN YIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri N.S. ve Z.S.'nin dozerle yıktırdığını öne süren Gülsen Paslı, “İki kızım ve torunum ile bu evde yaşıyorduk. Ev anadan, babadan kalma müşterek bir ev. 9 kardeşiz fakat diğer kardeşlerim gelip geçmezler. Biz burada hem hayvancılık yapıyoruz hem de bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Torunum rahatsızlandığı için ilçeye doktora gittik. Doktordan döndüğümüzde evin olmadığını gördük. İlk başta heyelan mı oldu diye düşündüm. Fakat dozerle yıkılmış, teker izleri var. Evi kardeşlerimin yıktığını düşünüyorum” dedi.
Kardeşi ile annelerinin bakımı konusunda anlaşmazlık yaşadığını anlatan Paslı, “Onlar istiyor ki hep ben bakayım. Fakat onlar şehirde kaloriferli evde yaşıyorlar ve durumları çok iyi. Ben zaten fındık zamanı annemi alıp bakıyorum. Bu yüzden kardeşlerim tarafından evimin yıkıldığını düşünüyorum. Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Bir tavuğum da enkazda öldü. Maddi manevi çok zor durumdayım, kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?” diye konuştu.

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Kardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

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