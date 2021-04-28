Kardeşlik Haftası nedir? İşte Kardeşlik Haftası mesajları...

Dünya Kardeşlik Haftası her yıl 28 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır. Farklı ülkelerde ve yeryüzünün tüm dillerinde var olan sevgiyi, sıcaklığı, sevimliliği ifade eden bir sözcük olan kardeş sözcüğü aynı anne-babadan doğmayı temsil etmektedir. Peki Kardeşlik Haftası nedir?

KARDEŞLİK HAFTASI NEDİR?

Kardeş aynı anne, aynı baba ya da hem anne hem babadan olan, tek ya da daha çok seferde dünyaya gelen erkek veya kız çocuk anlamına gelmektedir. Kardeşlik, öz veya üvey olabilmektedir. Aslolan doğum kardeşliğiyse de Mecazi anlamda pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Süt kardeşliği, silah kardeşliği, futbol kardeşliği, kan kardeşliği, kader kardeşliği vs...

İster gerçek ister mecazi anlamda olsun, kardeşlik kader bağı ve ortak ideal demektir. Kardeş olmak; kan bağı olsun ya da olmasın aynı amaca hizmet etmek, birbirine karşı samimi duygular beslemek demektir. Kardeşlik güzel ahlaki duygularla ailenin, ülkenin ya da gönül verilen organizasyonun iyiliği için çalışmak, ilerlemek için çaba göstermektir.

İçerisinde bulunduğumuz hafta bu duyguların güçlenmesi, gayret birliğinin pekiştirilmesi, kırgınlıkların giderilmesi adına oldukça önemlidir. İnsanların, ailelerin, toplumların, hatta ülkelerin kardeşliği, bu kapsamda düşünüldüğünde tarihte yaşanan birçok yanlışın tekrarlanmaması mümkündür.