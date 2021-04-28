Kardeşlik Haftası nedir? İşte Kardeşlik Haftası mesajları...

Dünya Kardeşlik Haftası her yıl 28 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır. Farklı ülkelerde ve yeryüzünün tüm dillerinde var olan sevgiyi, sıcaklığı, sevimliliği ifade eden bir sözcük olan kardeş sözcüğü aynı anne-babadan doğmayı temsil etmektedir. Peki Kardeşlik Haftası nedir?
Kardeş aynı anne, aynı baba ya da hem anne hem babadan olan, tek ya da daha çok seferde dünyaya gelen erkek veya kız çocuk anlamına gelmektedir. Kardeşlik, öz veya üvey olabilmektedir. Aslolan doğum kardeşliğiyse de Mecazi anlamda pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Süt kardeşliği, silah kardeşliği, futbol kardeşliği, kan kardeşliği, kader kardeşliği vs...
İster gerçek ister mecazi anlamda olsun, kardeşlik kader bağı ve ortak ideal demektir. Kardeş olmak; kan bağı olsun ya da olmasın aynı amaca hizmet etmek, birbirine karşı samimi duygular beslemek demektir. Kardeşlik güzel ahlaki duygularla ailenin, ülkenin ya da gönül verilen organizasyonun iyiliği için çalışmak, ilerlemek için çaba göstermektir.
İçerisinde bulunduğumuz hafta bu duyguların güçlenmesi, gayret birliğinin pekiştirilmesi, kırgınlıkların giderilmesi adına oldukça önemlidir. İnsanların, ailelerin, toplumların, hatta ülkelerin kardeşliği, bu kapsamda düşünüldüğünde tarihte yaşanan birçok yanlışın tekrarlanmaması mümkündür.
Kardeşlik duygularının kötüye kullanılmaması, samimi yaklaşımların yanlış anlamlara çekilmesi ve acizlik göstergesi olarak değerlendirilmemesi oldukça önemlidir.
Toplumda, hangi renk ya da ırktan olursa olsun kökenlerin, cinsiyet, meslek grubu ne olursa olsun aynı bayrak altında aynı kimlik ile yaşayanların kardeşliği ülkenin vazgeçilmezidir. İdeal birliği yapmış insanlar kardeşlikten bahseder, komşusunun malında gözü olan, kardeşine iki yüzlü davranan kardeşlik gereğini yapmıyor anlamına gelir.
Kardeşlik haftasında; insan ya da toplumların durum ve duruşlarını bu vesileyle yeniden değerlendirmesi, kardeşliğin gereklerini yapmaları, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile sorunları gidermesi esas alınmalıdır. Dünya insanlara bir misafirhanedir. Çekişme dürtüsü, hırs ve kötülükler daha fazlasını istemek, başkasının malına göz koymak kaynaklıdır. Dünya kaynaklarının hoyratça yağmalanması, çevre kirliliği, istila ve savaşlar bu anlayışsızlığın neticesidir.
Kardeşlik duygusunun tam karşıtı, hatta düşmanı samimiyetsizlik ve art niyettir.
Bağların güçlenmesi ortak ideallerin sağlanmasında daha da kolaylık sağlayacaktır. Küslük ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak kardeşlik temasını iyi okumak toplumun tüm fertlerin görevidir.
Kardeşçe bir gelecek ve kardeşçe yaşamak dileğiyle, Kardeşlik Haftanız kutlu olsun.
Toplumların, ırkların, ülkelerin ve fertlerin kardeşçe yaşayıp birlik duyguları içerisinde olmasını temenni ederim. Kardeşlik Haftanız Kutlu Olsun.
Hep bana hep bana demeden; eşit, temiz, samimi kardeşlik duygularıyla…Kardeşlik Haftanız kutlu olsun…
Çekişme, hırs ve kötülüklerden uzakta kardeşlik duyguları ile dolu bir dünya dilerim. Kardeşlik Haftanız Kutlu Olsun.
Hangi takım tuttuğu, hangi kökene mensup olduğu önemli olmaksızın tüm insanlığın kardeşçe yaşamasını dilerim. Kardeşlik Haftanız Kutlu Olsun.
Aynı anne babadan doğmasak da, öz kardeşten daha yakınsın bana. Kardeşlik Haftanız Kutlu Olsun.
Bazı kardeşlikler kan bağı ile oluşmaz, Kardeşlik Haftanız Kutlu Olsun...
Küslüklerin bitmesi, birlik ve beraberlik duyguları içinde hep beraber yaşayabilmek dileğiyle. Kardeşlik Haftanız Kutlu Olsun.