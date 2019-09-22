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"Kardeşlik ve barışı kim yazarsa o kazanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Geçmişte bize oy vermeyenleri önceleyerek, uygun bir lisan kurarak ve bu insanları dinleyerek ortak bir hikaye yazmaya, öngörülebilir bir zenginlik, kardeşlik ve barışı yazmaya ihtiyacımız var. Bunu kim yazarsa o kazanacak" - "Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan'ın çıkışı yoktan bir çıkış değil. Şimdi yönetime muhalif olan bu grubun, AKP'nin 2002'deki kuruluş dönemiyle bugünü arasında çok fark bulduklarını görüyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Geçmişte bize oy vermeyenleri önceleyerek, uygun bir lisan kurarak ve bu insanları dinleyerek ortak bir hikaye yazmaya, öngörülebilir bir zenginlik, kardeşlik ve barışı yazmaya ihtiyacımız var. Bunu kim yazarsa o kazanacak." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenin yeni bir arayış içinde olduğunu, Millet İttifakı'nın bu arayışın bir neticesi olarak kurulduğunu belirtti.

Millet İttifakı'nın, yerel seçimlerde gösterdiği performansla iyi bir netice aldığını ifade eden Erdoğdu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek derdi bu ittifakı dağıtmak. Kayyum atamasının amacı da bu. Şimdi bizim bu ittifakı daha da güçlendirmemiz gerek." değerlendirmesini yaptı.

Herkesin adalet ve demokrasi ekseninde bir araya gelmesi gerektiğini aktaran Erdoğdu, "Geçmişte sen öyle yaptın sen böyle yaptın demeden, geçmişte bize oy vermeyenleri önceleyerek, uygun bir lisan kurarak ve bu insanları dinleyerek ortak bir hikaye yazmaya, öngörülebilir bir zenginlik, kardeşlik ve barışı yazmaya ihtiyacımız var. Bunu kim yazarsa o kazanacak." ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu, muhafazakar seçmenin arayış içinde olduğunu belirterek, "Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan'ın çıkışı yoktan bir çıkış değil. Şimdi yönetime muhalif olan bu grubun, AKP'nin 2002'deki kuruluş dönemiyle bugünü arasında çok fark bulduklarını görüyorum." görüşünü savundu.

Ekonomide baş aşağı gitmekten daha kötüsünün, ahlaki yozlaşma ve çürüme olduğuna dikkati çeken Erdoğdu, her tarafa sirayet eden, bürokrasiden iş dünyasına, tarikatlardan sivil toplum örgütlerine kadar komple bir çürümenin içine düşürüldüklerini savundu.

- "Devletin liyakatli kadrolarla yönetilmesi gerekiyor"

Erdoğdu, AK Parti'lilerin kendilerine başka, muhaliflere başka bir hukuk uyguladığını öne sürerek, "Kendileri için her şey mubahken, diğerlerini suçsuz yere içeri atmakta, uzun yargılamalarla tutsak tutmakta sakınca görmüyorlar." iddiasında bulundu.

Devletin liyakatli kadrolarla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğdu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Adalet Bakanlığı içinde bilmem ne cemaati, Sağlık Bakanlığında filanca tarikatın egemen olduğu bir devlet, ancak çadır devletidir. Biz, 17 yılda devlet ve toplumsal değerlerimizden neler kaybettiğimizin farkındayız. Bu dönem geçtikten sonra, devletin başına kim gelirse gelsin bir daha, din ya da başka birtakım olgularla vatandaşı istismar edecek hareketlerin yeniden ülkenin başına gelmesine ve zarar vermesine engel olacak, sağlam demokratik tedbirler almak zorundayız. Onun için hepimizin görevi öncelikle bu düzene bir dur demek. Hiçbirimiz Erdoğanların kölesi değiliz. Bu Cumhuriyet'i atalarımız can vererek kazandı. Şimdi o atalarımıza layık olma dönemindeyiz. Artık hepimizin adalet ve demokrasi ekseninde bir araya gelmemiz gerekiyor. Vatandaş bizden bunu bekliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Ali Babacan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

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