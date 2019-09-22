"Kardeşlik ve barışı kim yazarsa o kazanacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Geçmişte bize oy vermeyenleri önceleyerek, uygun bir lisan kurarak ve bu insanları dinleyerek ortak bir hikaye yazmaya, öngörülebilir bir zenginlik, kardeşlik ve barışı yazmaya ihtiyacımız var. Bunu kim yazarsa o kazanacak." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenin yeni bir arayış içinde olduğunu, Millet İttifakı'nın bu arayışın bir neticesi olarak kurulduğunu belirtti.

Millet İttifakı'nın, yerel seçimlerde gösterdiği performansla iyi bir netice aldığını ifade eden Erdoğdu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek derdi bu ittifakı dağıtmak. Kayyum atamasının amacı da bu. Şimdi bizim bu ittifakı daha da güçlendirmemiz gerek." değerlendirmesini yaptı.

Herkesin adalet ve demokrasi ekseninde bir araya gelmesi gerektiğini aktaran Erdoğdu, "Geçmişte sen öyle yaptın sen böyle yaptın demeden, geçmişte bize oy vermeyenleri önceleyerek, uygun bir lisan kurarak ve bu insanları dinleyerek ortak bir hikaye yazmaya, öngörülebilir bir zenginlik, kardeşlik ve barışı yazmaya ihtiyacımız var. Bunu kim yazarsa o kazanacak." ifadelerini kullandı.