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Kardeşten ağabeye canlı yayında karaciğer nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, karaciğer yetmezliği teşhisi konulan O.O.(38), kardeşi M.O.'dan (32) alınan karaciğerin nakli için ameliyat masasına yattı.

Kardeşten ağabeye canlı yayında karaciğer nakli

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, karaciğer yetmezliği teşhisi konulan O.O.(38), kardeşi M.O.'dan (32) alınan karaciğerin nakli için ameliyat masasına yattı. Saat 10.30'da başlayan, yaklaşık 5 saat sürecek nakil operasyonu, Laparaskopik Karaciğer Cerrahisi Kursu'ndaki 100'ün üzerindeki hekime ve 18 ülkeye internet üzerinden yapılan yayınla canlı izletiliyor.
Safra yollarında rahatsızlığı bulunan O.O., farklı tarihlerde çok sayıda operasyon geçirdi. Ameliyatlar sırasında birçok kere enfeksiyon kapan O.O.'nun karaciğeri iflas etti. O.O. karaciğer nakli için AÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'nde uygun bağış için sıra bekleyen O.O.'ya kardeşi M.O. karaciğerini vermek istedi. Yapılan tetkikler sonunda dokular uygun olunca nakil işlemi için ağabey ve kardeşi ameliyata alındı.
NAKİL, CANLI OLARAK 18 ÜLKEYLE PAYLAŞILDI
Ağabey kardeşin ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde gerçekleştirilen Laparaskopik Karaciğer Cerrahisi Kursu'ndaki 100'ün üzerindeki hekime ve 18 ülkeye internet üzerinden yapılan yayınla canlı izletildi. ABD'nin Yale Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren ve dünyanın en iyi 30 doktoru arasında gösterilen Prof. Dr. Şükrü Emre moderatörlüğünde saat 10.30'da başlayan ameliyatın yaklaşık 5 saat süreceği belirtildi.
'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR'
Canlı vericili karaciğer nakli yaptıklarını belirten AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ameliyata, çok sayıda alanında uzman hekimin katıldığını söyledi. AÜ'de 37 yıldır organ nakli yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, tüm nakillerin bir arada olduğu nadir nakil merkezlerinden biri olduklarını söyledi.
Canlı yayında ameliyat yapabilmenin oldukça önemli bir konu olduğunu da anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Canlı yayında önemli bir ameliyatı yaparak bu türden ameliyatların ülkemizde ne kadar iyi yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Sağlık turizmi için de oldukça önemlidir. Verici ve alıcı kardeştir. Alıcı uzun yıllardır safra yollarındaki ciddi sorunlarla yaşamış. O kadar işlem yapılmış ve her işlem sonunda o kadar enfeksiyon kapmış ki son zamanlarda artık karaciğer yetmezliğine girmiştir. Kardeşi de severek karaciğerini vereceğini söyleyince işlemi başlattık" diye konuştu.
Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Balık ise canlı yayında ameliyat yapmanın çok stresli bir iş olduğunu anlattı. Canlıdan canlıya karaciğer naklinin de ayrıca stresli olduğunu belirten Prof. Dr. Balık, bu türden eğitim girişimlerinin önemli olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kardeşten ağabeye canlı yayında karaciğer nakliKardeşten ağabeye canlı yayında karaciğer nakliKardeşten ağabeye canlı yayında karaciğer nakliKardeşten ağabeye canlı yayında karaciğer nakli

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