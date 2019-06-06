Kardinal Pell temyiz kararına kadar hapiste kalacak

Vatikan’ın eski Maliye Bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell, mahkeme tarafından temyiz kararı verilinceye kadar hapiste kalmaya devam edecek.

Kardinal Pell, 90’larda 13 yaşındaki iki çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz suçundan doğan 6 yıllık mahkumiyeti hakkında temyiz kararı verilinceye kadar hapiste kalmaya devam edecek.

Pell’in Melbourne Yüksek Mahkemesindeki iki günlük temyiz duruşması bugün sona erdi ve üç yargıçtan oluşan kurul, kararını ne zaman vereceği konusunda hiçbir tarih vermedi. Bunun Pell’in mahkumiyetinin iptal edilmesine neden olabileceği düşünülüyor.

Pell, Avustralya’da 11 Aralık 2018’de görülen davada suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti. 27 Şubat’ta gözaltına alınan Pell, hapis cezasını doldurmak üzere cezaevine gönderilmiş, 3 yıl 8 ay sonra şartlı tahliye edilme hakkına sahip olduğu belirtilmişti. Suçlamalara itiraz eden Pell, temyize başvurmuştu.



