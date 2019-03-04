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Kardinal Pell’e cinsel taciz davası açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell hakkında, 1970’lerde Avustralya’nın Victoria eyaletinde yüzme havuzunda bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell hakkında, Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Ballarat şehrinde bir yüzme havuzunda cinsel tacize uğradığını iddia eden bir erkek tarafından dava açıldı.

Kardinal Pell’e cinsel taciz davası açıldı

Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell hakkında, 1970’lerde Avustralya’nın Victoria eyaletinde yüzme havuzunda bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.
Avustralya Kardinali ve Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell hakkında, Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Ballarat şehrinde bir yüzme havuzunda cinsel tacize uğradığını iddia eden bir erkek tarafından dava açıldı. Pell ise yapılan suçlamaları ısrarla reddetti. Savcılar da geçen hafta Pell hakkında 10 yıl hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulundu. Pell’e karşı şimdilik hukuk davası açıldı.
Kardinal Pell Aralık ayında, 1996’da Melbourne’de iki çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuş, bu karara itiraz etmişti. Pell’in 1970’lerde erkek çocuklarına tacizde bulunduğu iddiası ikinci kez dava edilmek istenmiş ancak dava artık devam etmeyecek.

"Büyük bir adaletsizlik meydana geldi"
Geçtiğimiz Pazartesi, adının açıklamasını istemeyen 50 yaşındaki bir erkek, çocukken Ballarat havuzunda Pell tarafından tacize uğradığı iddiasıyla Victoria Yüksek Mahkemesinde dava açtı. Davacının Arnold Thomas & Becker firmasından avukatı Lee Flanagan, ceza davasında tanıklık edeceğini ancak dava yüzünden mahvolduğunu söyleyerek, "Müvekkilim kendini boşlukta hissediyor ve büyük bir adaletsizliğin meydana geldiğini söyledi" dedi.
Tacize uğradığını iddia ettiği yıllarda devlet bakımı altında olduğunu söyleyen davacı, Victoria eyalet hükümetinden, kaldığı yetimhaneden ve Melbourne Katolik Başpiskoposluğundan bakımın ihlali iddiasıyla tazminat talep ediyor.
Pell’in hukuk ekibi ise davayla ilgili henüz harekete geçmedi.

Kardinal cezayı bekliyor
Geçtiğimiz yıl Pell hakkında Melbourne’ün başpiskoposuyken 1996 yılında bir katedralde 13 yaşındaki 2 çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla dava açıl, duruşmadaki jüri Pell’i oybirliğiyle 5 suçtan mahkum etmişti. Geçen hafta gözaltına alınan Pell, 13 Mart’ta hapis cezasına çarptırılacak.
Dava, Pell’in Papa Francis’in en yakın danışmanlarından biri olarak kabul edildiği Katolik Kilisesi’ni sarstı.
Davanın detayları yasal nedenlerden ötürü geçen haftaya kadar gizli tutulmuştu.

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