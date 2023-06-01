Kardiyolog kalp sağlığı için uzak durmanız gereken hataları paylaştı! Kalp sağlığına verilen en büyük zarar...

Kalp sağlığını tehdit eden en büyük etkenler arasında günlük hayatımızda tükettiğimiz yiyecekler bulunuyor. Zararlı olduğunu fark etmeden tükettiğimiz bazı yiyecekler kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizi riskinin artmasına enden olabiliyor. Kardiyolog Dr. Abramson değiştirmeniz gereken yemek stillerini açıkladı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

1- KIRMIZI ETİ TAVUKLA DEĞİŞTİRİN

2021'de Oxford Üniversitesi'nin Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanındaki araştırmacılar, sığır eti, kuzu eti ve işlenmemiş kırmızı etin fazla tüketilmesinin koroner kalp hastalığı riskini yüzde 9 artırdığını buldu. Bu tür bulguları göz önünde bulunduran Dr. Abramson, canınız kırmızı etli hamburger istediğinde burgerinizi evde yapmanızı ve sığır etini tavukla değiştirmenizi önerdi.

Kardiyolog, ailesini tavuk burgerleri ile beslediğini veya bazen dana eti eklediği kıyılmış tavuktan köfte yaptığını söyledi.

2- TAVUĞU KIZARTMAK YERİNE FIRINDA PİŞİRİN

2021'de yapılan araştırmalar, kızarmış yiyeceklerin tüketimini kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirdi. Bunun yerine, Dr. Abramson tavukları kızartmak yerine fırında pişirmenizi önerdi. Kardiyolog genel olarak "Daha az kızartın, daha çok pişirin" tavsiyesinde bulundu.

3- CİPSLERİNİZİ KIZARTMAYIN, PİŞİRİN

Dr. Abramson'a göre, cipslerinizi kızartılmış olarak almak yerine fırında pişirmenizi tavsiye ediliyor. Kardiyoloğa göre doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıkları azaltmaya çalışmalısınız. Ama bu, kendinizi atıştırmalıklardan tamamen mahrum bırakmanız gerektiği anlamına gelmez, diye devam etti. Taze meyve ve sebzeler ve pişmiş krakerler gibi daha sağlıklı olanları seçin .

4- TOSTUNUZUN YAĞINI AZALTIN

Tost tartışmasız en lezzetli kahvaltı yiyeceklerinden biridir. Tek yapmanız gereken ekmeği bütün yerine yumurta ve yağsız süt karışımına batırmak ve kızartmak yerine fırında pişirmek.

5- DONDURMANIZI DONMUŞ YOĞURTLA DEĞİŞTİRİN

Dondurmaya sonsuza dek güle güle deme fikri, çoğumuzun çığlık atmak istemesine neden olabilir. Ancak Abramson'a göre tatlı olarak donmuş yoğurt, tüm bu dondurma kutularını dolduracak. Ayrıca yağ oranı da düşüktür, bu da daha düşük miktarda kolesterol tüketeceğiniz anlamına gelir.





