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Kardiyologlar uyarıyor! Kalbi sadece yormuyor, çürütüyor! Bu besini sakın tüketmeyin

04.06.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mükemmel beslenmek mümkün olmasa da bazı noktalarda beslenme sisteminize dikkat etmek önem taşıyor. Özellikle atıştırmalıklar konusunda doğru seçimler yapmak, kalp sağlığınızı düşündüğünüzden çok daha fazla koruyarak erken ölüm riskini ortadan kaldırabilir.

Kardiyologlar uyarıyor! Kalbi sadece yormuyor, çürütüyor! Bu besini sakın tüketmeyin

Kalp sağlığıyla ilişkili olarak Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, TikTok’ta Everyday Health için çektiği bir videoyla asla yemediği besinleri paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

"KESKİN DİYET LİSTESİ ZOR"

Reynolds, her ne kadar keskin bir diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu, bunun sebebinin ise; beslenme araştırmalarında her zaman "en net" cevaplara ulaşmamaları olduğunu belirtti. Fakat günümüzde elde edilen veriler, birçok kanıt sunarak kalp sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

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Reynolds, mevcut kanıtlara dayanarak, belirli yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı yiyeceklerin çok nadiren de olsa tadını çıkardığını da belirtti.

MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINA DİKKAT!

Reynolds, gözlemsel çalışmaların , margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığını söyledi. Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.

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CİPSLERİ BİR KENARA BIRAKIN

Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması.

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İŞLENMİŞ ETİ ÖZEL GÜNLERDE VEYA NADİREN TÜKETİN

SAĞLIKSIZ TATLILAR YERİNE BİTTER ÇİKOLATA TÜKETİN

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