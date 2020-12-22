Kardiyoloji nedir? Kardiyoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kalp ve dolaşım sistemi hakkında tüm hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı kardiyoloji bölümü kalp yetmezliği, göğüs ağrıları ve kalp ritim bozuklukları gibi rahatsızlıklarla ilgilenir. Siz de “Kardiyoloji nedir, muayenesi nasıl yapılır?” diyorsanız tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Konu hakkında en merak edilen sorulardan biri “Kardiyoloji ne demek?” oluyor. Kardiyoloji insan vücudunun dolaşım sisteminde yer alan kalp ve damar sistemlerinde meydana gelen hastalıklar veya rahatsızlıkları teşhis edip bu hastalalıklar hakkında uzmanlaşmış kardiyologlar tarafından hastaların takip edilmesi yöntemidir. Peki Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar? Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına bakan kardiyoloji anabilim dalı dolaşım sistemi hakkında tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceler. Kardiyoloji bölümü doktorları yani kardiyologlar, yaşam kalitesini artırmak ve hayati fonksiyonları sağlamak amaçlı bir dizi hastalık tedavisi ve cerrahi müdahale hakkında bilgi sahibidir.
Bir takım belirtiler kişileri kardiyoloji bölümüne yönlendirse de bunların arasında çarpıntı ve tansiyon sorunları en sık görülen kardiyolojik hastalıklar arasındadır. Daha birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hastalara ışık tutacak kardiyoloji bölümünün baktığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir;
Birçok hasta dolaşım sisteminde meydana gelen değişiklikleri ciddi semptomlarla yaşayabilir. Bazı kardiyolojik hastalıklar kendini belli etmese de hastaların birçoğu durumu fark eder, anlam kazanması için uzman bir kardiyolog ile görüşür. Kardiyolojik hastaların en genel belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
Hastalığın seyrini etkileyecek en büyük etmen erken tanıdır. Bu sebeple kişiler kendini sıkı bir takibe almalı ve dolaşım sistemlerinde kalp ve damarlarda meydana gelecek bir takım değişimlerde uzman bir kardiyologdan destek almalıdır.
Tüm kardiyolojik hastalıklarda tanı yöntemleri birbirinden farklıdır. Kişinin mevcut varsa birincil hastalığı, yaşı veya kardiyolojik hastalığın çeşidine göre gerekli test ve analizler sonucunda uzman kardiyolog durumu değerlendirir ve tanı yöntemlerini uygular. Bu tanı yöntemleri hastalığın hangi tipte olduğuna ve şiddetine göre farklı yöntemlerle ölçülebilir. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;
Miyokart perfüzyon sintigrafisi görüntüleri uzman kardiyolog tarafından hastalardan istenen bir dizi tanı tekniğidir.
Tüm teknikler kardiyolojik hastalığın durumuna bağlı olarak belirlenir. Bazı hastalardan tek bir tanı yöntemi istenebilir. Fakat bazı hastaların durumu daha ciddi olabileceği düşüncesinden dolayı uzman hekim birden fazla tanı yöntemiyle hastalığın tanısını belirlemek isteyebilir. Bu sebeple tüm tanı yöntemleri kişiye özel olarak geliştirilmelidir. Tanı yöntemleri kullanılırken hastanın diğer rahatsızlıkları veya fiziki durumu göz önüne alınır.
Peki kardiyoloji muayenesinde neler yapılır? Muayene sırasında ilk olarak hastalık öyküsü dinlenir. Daha sonra uzman kardiyolog hekimi bazı tetkik ve görüntüleme sonuçlarını incelemek ister. Ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemleri sırasında kardiyolojik bir sorun olup olmadığına kolayca karar verilebilir. Ayrıca hastalardan genel kan testi istenir ve varsa diğer birincil hastalıklar, kişinin yaşı ve fiziki durumu bütün olarak ele alınarak ilgili hastalığın teşhisi konur.
Her kardiyolojik tanı için bir tedavi yöntemi mevcuttur. Bazı durumlarda hastalarda birden fazla kardiyolojik hastalık gözlemlenebilir. Bu durumda uzman hekim tedavi yöntemini farklı yollardan uygulayarak hastanın yaşam kalitesini artıracak bir dizi önlem alır. Tedavi yönteminde kullanılacak olan ilaçlar veya ek tıbbi ürünler uzman hekim tarafından hastalara belli sürelerde kullanmaları için reçete edilir.
Kalp veya damar hastalıklarının birçoğunda cerrahi müdahaleler ilaç tedavisiyle birlikte uygulanmaktadır. Hastalar ilaç tedavisine cevap vermediği zaman geriye bir tek cerrahi müdahale kalır.
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