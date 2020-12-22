Kardiyoloji nedir? Kardiyoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kalp ve dolaşım sistemi hakkında tüm hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı kardiyoloji bölümü kalp yetmezliği, göğüs ağrıları ve kalp ritim bozuklukları gibi rahatsızlıklarla ilgilenir. Siz de “Kardiyoloji nedir, muayenesi nasıl yapılır?” diyorsanız tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Genel Tanımı

Konu hakkında en merak edilen sorulardan biri “Kardiyoloji ne demek?” oluyor. Kardiyoloji insan vücudunun dolaşım sisteminde yer alan kalp ve damar sistemlerinde meydana gelen hastalıklar veya rahatsızlıkları teşhis edip bu hastalalıklar hakkında uzmanlaşmış kardiyologlar tarafından hastaların takip edilmesi yöntemidir. Peki Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar? Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına bakan kardiyoloji anabilim dalı dolaşım sistemi hakkında tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceler. Kardiyoloji bölümü doktorları yani kardiyologlar, yaşam kalitesini artırmak ve hayati fonksiyonları sağlamak amaçlı bir dizi hastalık tedavisi ve cerrahi müdahale hakkında bilgi sahibidir.

Kardiyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara İlgilenir?

Bir takım belirtiler kişileri kardiyoloji bölümüne yönlendirse de bunların arasında çarpıntı ve tansiyon sorunları en sık görülen kardiyolojik hastalıklar arasındadır. Daha birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hastalara ışık tutacak kardiyoloji bölümünün baktığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir;