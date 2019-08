Kardiyovasküler hastalıklara karşı kuruyemiş

"Kalp krizine bağlı ölüm oranlarında Avrupa ortalamasının üzerindeyiz"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, konu ile ilgili değerlendirmesinde kalp hastalıklarının ne yazıkki Türkiye’de her yıl 300 bin kalp krizi, 125 bin ölüme yol açtığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini belirten Aydoğ, kalp krizine bağlı ölüm oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu Türkiye’de bu olumsuz durumun çocukluktan itibaren başlayan sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp dostu beslenme ile aşılabileceğinin altını çizdi.

Uzman Dr. Baha Aydoğ, "Akdeniz tipi beslenme ve ALA bakımından zengin gıdaların vücudumuzun ve hayatımızın hemen her yönü için iyileştirici etkileri olduğunu biliyoruz. Bundan sonra, strese gireceğinizi hissettiğinizde fast-food, şekerleme ve geçici olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan diğer her şeylerden uzak durun. Bunlar yerine, bir avuç ceviz tüketin" dedi.