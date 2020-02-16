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Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı evlerin boyuna yaklaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2020 09:58 | Son Güncelleme

Düzce’de bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı 2 buçuk metreyi bulurken, bembeyaz örtüyle kaplanan çam ormanları kartpostalık görüntüler oluşturdu.

Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı evlerin boyuna yaklaştı

Düzce’nin kayak merkezi olması için çalışmaların yapıldığı bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası, Düzce’nin yüksek kesimlerine yağan kar ile beyaz örtüye büründü.

EVLERİN BOYUNA YAKLAŞTI

Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, kar altında kalan çam ağaçlarıyla doyumsuz manzaralar oluşturdu. Yaylada bulunan evlerin boyuna yaklaşan kar, yaklaşık 2 buçuk metreyi buldu. Yaz aylarında yemyeşil örtü ile kaplanan Kardüz Yaylası Düzce’nin en yüksek kesimleri arasında bulunuyor. Aksu-Deresi-Kardüz yaylası arasındaki 24 kilometrelik yürüyüş parkuru ile kış aylarında yaylaya ulaşım sağlanırken, endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı dikkat çekiyor. 2 buçuk metreyi bulan Kardüz yaylasının eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kar kalınlığı

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