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Kardüz Yaylası'nda çocuklara özel kayak merkezi projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz Yaylası'nda "çocuk dostu" kayak merkezi için projelendirme çalışması yapıldı - Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan: - "Kardüz'den güzel bir çocuk dostu kayak merkezi olur. Büyük ve profesyonellere yönelik değil. Yükselti olarak büyük bir kayak merkezi olmaya uygun görmedim. Pist alanları da o kadar geniş değil ama yeni başlayanlar için, çocuklar için, günübirlikçiler için güzel bir alan"

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz Yaylası'nda "çocuk dostu" kayak merkezi için projelendirme çalışması yapıldı.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Erguvan Tesisleri'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Dost Meclisi Toplantısı'nda iş adamlarına Kardüz Yaylası hakkında sunum yaptı.

Bölgeyi incelediğini anlatan Taştan, yaylaya "çocuk dostu" kayak merkezi yapılması konusunda projelendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Taştan, bölgeye yatırımcı beklediklerini dile getirerek, "Kardüz'den güzel bir çocuk dostu kayak merkezi olur. Büyük ve profesyonellere yönelik değil. Yükselti olarak büyük bir kayak merkezi olmaya uygun görmedim. Pist alanları da o kadar geniş değil ama yeni başlayanlar için, çocuklar için, günübirlikçiler için güzel bir alan. Kardüz'ün yazın, kıştan daha dolu olacağı inancındayım. Yanında Topuk Yaylası gibi 5-6 tane futbol sahası yapılırsa, Topuk Yaylası'nın iki katı otel yapma izni var orada. 380 yataklı otel izni var. Bu, belki bir miktar artırılabilir." ifadelerini kullandı.

Bölgenin çok güzel olduğuna işaret eden Taştan, "Bölgemiz coğrafi olarak çok güzel. Engebeli ve her türlü ağacın yer aldığı bir bölge. Bölge gelişmeye açık, şu ana kadar yatırım veya işlem olmamış. Bölgede yatırımın başlaması için turizm tesis alanlarının tahsise çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Taştan, bölgeye yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yardım edileceğine dikkati çekerek, bölgenin Kartalkaya ve Kartepe'ye yaz-kış alternatif olmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Kardüz Yaylası

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