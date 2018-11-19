Kardüz Yaylası'nda çocuklara özel kayak merkezi projesi

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz Yaylası'nda "çocuk dostu" kayak merkezi için projelendirme çalışması yapıldı.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Erguvan Tesisleri'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Dost Meclisi Toplantısı'nda iş adamlarına Kardüz Yaylası hakkında sunum yaptı.

Bölgeyi incelediğini anlatan Taştan, yaylaya "çocuk dostu" kayak merkezi yapılması konusunda projelendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Taştan, bölgeye yatırımcı beklediklerini dile getirerek, "Kardüz'den güzel bir çocuk dostu kayak merkezi olur. Büyük ve profesyonellere yönelik değil. Yükselti olarak büyük bir kayak merkezi olmaya uygun görmedim. Pist alanları da o kadar geniş değil ama yeni başlayanlar için, çocuklar için, günübirlikçiler için güzel bir alan. Kardüz'ün yazın, kıştan daha dolu olacağı inancındayım. Yanında Topuk Yaylası gibi 5-6 tane futbol sahası yapılırsa, Topuk Yaylası'nın iki katı otel yapma izni var orada. 380 yataklı otel izni var. Bu, belki bir miktar artırılabilir." ifadelerini kullandı.