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Karesi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de 2014 yılında kurulan Karesi Belediyesi'nde son meclis toplantısı; AK Parti'li, MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri ile Ülkü Ocakları'ndan gençlerle yapıldı.

Karesi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de 2014 yılında kurulan Karesi Belediyesi'nde son meclis toplantısı; AK Parti'li, MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri ile Ülkü Ocakları'ndan gençlerle yapıldı.
Belediyedeki son meclis toplantısında, 5 yıldır şehre hizmet için birçok karar alan meclis üyelerine, teşekkür plaketi verildi. Yerel seçim için AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; eski meclis üyesi AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen ile AK Parti'li, MHP'li, CHP'li meclis üyeleri ve partilerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi, Karesi Meclis üyelerinin oyuyla Adnan Menderes Mahallesi'ndeki parka verildi. Karesi Belediye Başkanı Yılmaz, tüm meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür plaketi verdi.
Karesi Kurucu Meclisi olarak 2014 yılının Mart ayından itibaren çok güzel işlere imza attıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Son imzamız da şehit kardeşimizin adını yaşatmak için oldu. Fırat kardeşimizi şehit eden hain terör örgütü PKK'yı ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu meclis il başkanı, 1 büyükşehir belediye başkanı adayı, 1 milletvekili çıkardı. İnşallah bu kurucu meclisimizden daha nice şehrimize hizmet edecek siyasi arkadaşlarımız çıkar. Allah hepimize yar ve yardımcı olsun" dedi.

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Karesi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldıKaresi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldıKaresi Belediye Meclisi'nde son toplantı yapıldı

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