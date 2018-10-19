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Karesi'de 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in merkez Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'nce düzenlenen ve 48 öğrencinin 5 ayda topladığı 45 bin plastik şişe kapağından yapılan 12 eserin yer aldığı 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' isimli sergi açılışı yapıldı.

Karesi'de 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' sergisi açıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in merkez Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'nce düzenlenen ve 48 öğrencinin 5 ayda topladığı 45 bin plastik şişe kapağından yapılan 12 eserin yer aldığı 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' isimli sergi açılışı yapıldı.
Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin 'Renkler Hep Birlikte Güzel' sloganıyla düzenlediği 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' isimli sergide Güzel Sanatlar Lisesi, Zafer İlkokulu, Çiğdem Batubey Ortaokulu, Firdevs Hattatoğlu Mesleki Özel Eğitim Merkezi, Fatih Ortaokulu, Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlkokulu ve Karesi Rehberlik Araştırma Merkezi'nin proje paydaşı olarak yer aldığı özel çocukların plastik şişe kapaklarından yaptığı sanat eserleri yeraldı.
Karesi Toplantı ve Nikah Salonu'nda düzenlenen sergi açılışına; Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu, Gazeteci Veyis Ateş, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve davetliler katıldı. Sergide en büyük ilgiyi ise Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan çalışmaları çekti.
BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞADILAR
Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin özel öğrenciler ve öğretmenler işbirliğinde çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Engelli Meclisimiz; öğrencilerimize başarma duygusunu yaşatan, geri dönüşüme dikkat çeken, çevre bilinci ve farkındalık oluşturma adına yapılan güzel bir çalışmanın sonuçlarını bizlere sundu. Başta Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Zeki Uslu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Karesi Kent Konseyi'nin kurulduğu günden bu yana herkesi kucaklayan, başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise, "Farkında olmak ve farkındalık oluşturmak çok önemli. Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisimize yaptığı bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Karesi'de 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' sergisi açıldıKaresi'de 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' sergisi açıldıKaresi'de 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' sergisi açıldıKaresi'de 'Plastik Kapaklardan Mozaik Tablolara' sergisi açıldı

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