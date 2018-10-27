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Karga ile sincabın ekmek kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da karga ile sincabın ekmek kavgası fotoğraf karelerine yansıdı.

İSTANBUL’da karga ile sincabın ekmek kavgası fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflar, Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı’nda çekildi. Pastırma sıcaklıklarının yaşandığı bugünlerde kış için hazırlık yapan sincap, vatandaşların ağaç diplerine bıraktığı çekirdek ve ekmek kırıntılarına rastladı. Ancak o sırada aynı yiyecekler bir karganın da dikkatini çekti. Önceleri uzaktaki çekirdek kırıntılarını yemeğe çalışan karga daha sonra sincabın önündekilere göz dikti. Tam da o sırada yiyecek için kıran kırana mücadele başladı. Ekmek kavgasında kazanan taraf en zeki hayvanlardan biri olan karga değil, sincap oldu.

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