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Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık buğday tarlası yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerinde kavgaya tutuşup elektrik akımına kapılan kargalar yüzünden 15 dekarlık buğday tarlasında yangın çıktı, büyük maddi zarar meydana geldi.Olay, ilçeye bağlı Yazır mahallesi Karakova mevkiinde yaşandı.

Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık buğday tarlası yandı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerinde kavgaya tutuşup elektrik akımına kapılan kargalar yüzünden 15 dekarlık buğday tarlasında yangın çıktı, büyük maddi zarar meydana geldi.
Olay, ilçeye bağlı Yazır mahallesi Karakova mevkiinde yaşandı. Mustafa Sarıkaya’ya ait buğday tarlası üzerinden geçen yüksek gerilim hattı üzerinde iki karga kavgaya tutuştu. İki kargadan birinin elektrik akımına kapılarak ekili tarla içerisine düşmesi üzerine yangın meydana geldi. Olay üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, 14 dekarlık buğday tarlasında büyük maddi zarar meydana geldi.
Yapılan araştırmada yanarak ölen kargaya rastlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık buğday tarlası yandı

Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık buğday tarlası yandı

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