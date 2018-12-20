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Kargalar öldükten sonra ne oluyor? Bilim insanları yıllardır bu sırrı çözemiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Alakarga olara bilinen kuş türü üzerinde inceleme yapan bilim insanları, ilginç sonuçlara ulaştı. Bir karga öldükten sonra neler olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, henüz net bir sonuca ulaşabilmiş değil. Ancak gözlemleri konuyla ilgili bazı ipuçları toplamalarını sağlamış durumda.

Bir karga öldükten sonra yaşananları inceleyen bilim insanları, kendi türünden olan diğer kuşların yiyecek arayışına son vererek diğer kargaları çağırdını gördü. Farklı biçimde ötmeye başlayan kuşlar verdikleri tepkiyle diğer kargaları da çevresine topluyor. Bakın sonrasında neler oluyor?

Bilim adamlarının kargalarla ilgili çözemediği sır

Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?
'Alakarga' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.
Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.
Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.
Sonra susup yas tutarmış gibi ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz.
Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı olan bir davranış mı, anlamak güç.
Kargalar, en büyük düşmanları olan orman baykuşlarını gördüğünde de türdeşlerini uyarıyor. Çağrıyı duyup bir araya toplanan alakargalar, ortak düşmanlarının üzerine çullanıyor.
Alakargaların kendi türlerinden bir kuşun ölümünü diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördükleri anlaşılıyor. Zürafa ve fil gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi çevresinde dolaştıklarını belirleyen bilim adamları, hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını ve hatta ''Yas'' tuttuklarını ileri sürüyor.
Araştırmacı Mark Schwaıger ise kargaların zekasıyla alakalı şunları söylüyor: "Kargalar, eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar çünkü çok zekiler. Hatta sizden bile zeki olabilirler. Kuşlarımdan biri, başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbamı alıp kaçmayı öğrendi."
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karga alakarga küs

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