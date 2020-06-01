HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kargalar, yavru kargayı korumak için vatandaşlara zor anlar yaşattılar

Kargalar, yavru kargayı korumak için vatandaşlara zor anlar yaşattılar

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Erzincan'da bir grup karga, ağaçtan düşen karga yavrusunu korumak amacıyla, çevreden geçmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yunus Emre Mahallesi 564 sokakta uçmakta güçlük çeken bir karga yavrusu ağaçtan düştü.

Bu durumu gören çevredeki çok sayıda karga, "evlerine gitmek isteyen vatandaşların yavruya zarar verecekleri" endişesiyle çevrede uçuşmaya başladı.

İnsanları yavrudan uzak tutmak için zaman zaman sesler çıkarıp çevreden geçenlere saldıran kargalar, yerdeki yavruya kimseyi yaklaştırmadı.

Kargalar tarafından saldırıya uğrayan bazı vatandaşlar ise mahallede bulunan bakkala sığındı.

Vatandaşlara güçlük çıkartan kargaların yaklaşık 1 saat süren mücadelesi, karga yavrusunun ağaç dalına konması ile sona erdi.

Kargalar ve insanlar arasındaki bu mücadele, balkonunda oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Yunusların dansı böyle görüntülendiYunusların dansı böyle görüntülendi
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye korona karantinası

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye korona karantinası

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Marmaris'te şaşırtan görüntü! İlgiyle izlendi

Marmaris'te şaşırtan görüntü! İlgiyle izlendi

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Bursa'da sahile gelen yunuslar vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi

Yunusların dansı böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda şaşkına çeviren görüntü! Kısıtlamaya aldırış etmeden yüzdü

İstanbul Boğazı'nda şoke eden manzara! Görüntüler bugün çekildi

Adana'da hastane önünde sopalı kavga saniye saniye kamerada

Birbirine giren İki grup hastane önünü savaş alanına çevirdi

Antalya'da şaşırtan görüntü! Aç kalan domuzlar şehre indi

Şaşırtan görüntü! Sürü halinde şehre indiler

Sabah işe giderken motosikletini göremeyen genç büyük şok yaşadı

İkinci kez aynı şoku yaşadı: Benim kaderim herhalde bu, anlayamadım

Ukrayna’da karşıya geçmek isteyen yaya ölümden döndü

Ölümle burun buruna kaldı! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.