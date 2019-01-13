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Kargaların gökyüzündeki dansı, ilgiyle izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti.

Kargaların gökyüzündeki dansı, ilgiyle izlendi

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti.
Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe mesire alanı, dün akşam bambaşka bir manzara ortaya çıktı. Havanın kararmaya başladığı saatlerde gökyüzünde beliren binlerce kargadan oluşan sürü, eşsiz görsel güzellik ortaya çıkardı. Zaman zaman mesire alanında bulunan ağaçlara tüneyip tekrar hareketlenen karga sürüsünün gökyüzündeki hareketleri, bölgede bulunanların yoğun ilgisini çekti. Dakikalarca süren gökyüzündeki bu anları, mesire alanında bulunanlar da cep telefonları ile kaydetti.

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Kargaların gökyüzündeki dansı, ilgiyle izlendiKargaların gökyüzündeki dansı, ilgiyle izlendiKargaların gökyüzündeki dansı, ilgiyle izlendiKargaların gökyüzündeki dansı, ilgiyle izlendi

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