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Kargaların yaraladığı güvercini, itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kargalardan kaçan ve kanadından yaralanan güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye görevlilerince kurtarıldı.  Kent merkezindeki Mimarsinan Mahallesi'nde, kargalardan kaçan güvercin, ayağı dala takılınca ağaçta mahsur kaldı.

Kargaların yaraladığı güvercini, itfaiye kurtardı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, kargalardan kaçan ve kanadından yaralanan güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Mimarsinan Mahallesi'nde, kargalardan kaçan güvercin, ayağı dala takılınca ağaçta mahsur kaldı. Bu sırada kargalardan biri güvercinin kanadına zarar verdi. Bu sırada güvercini gören çevredekiler ise Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Kanadından yaralanan güvercin, Doğu Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Güvercinin, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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