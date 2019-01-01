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"Kargaşa çıkarmak isteyenlere hiç kimse itibar etmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak: - "(Hendek'teki silahlı saldırı) İlimizi ve ülkeyi kargaşa içine çekmek, kutuplaştırmak isteyen gayri milli odaklara hiç kimsenin itibar etmemesi gerekir"

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, sosyal medyada Hendek ilçesindeki cinayetin etnik nedenle işlendiği iddialarına ilişkin, kenti ve ülkeyi kargaşa içine çekmek, kutuplaştırmak isteyen gayri milli odaklara hiç kimsenin itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Burak, yaptığı yazılı açıklamada, elim hadisede gayri milli odakların olayı Türk-Kürt ayrımcılığına dayandırmak istediğine dikkati çekti.

Olayın çok üzücü olduğunu ancak cinayetin etnik ayrım nedeniyle işlenmediğini vurgulayan Burak, ailenin dahi cinayetin etnik ayrımcılık sebebiyle işlenmediğini üstüne basa basa söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kolluk kuvvetlerinin ve Cumhuriyet Savcılığının titiz çalışması sonucu elde edilen deliller ışığında iddianamede de cinayetin işlenmesinde etnik sebebin var olmadığı açıkça belirtilmesine rağmen, ilimizi ve ülkeyi kargaşa içine çekmek, kutuplaştırmak isteyen gayri milli odaklara hiç kimsenin itibar etmemesi gerekir. Sakarya halkı tarihinde hiçbir zaman bölücü, gayri milli yapılara geçit vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar, kederli ailesine de sabırlar dileriz."

- Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta H.U. (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen H.U'nun eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. H.U, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Sakarya Valiliğince yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, olayın sebebinin çarpıtılarak etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçekle ilgisi olmadığı belirtilmiş, olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığının tanık beyanlarından açıkça anlaşıldığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulunan öldürülen kişinin ağabeyi Fahrettin Sakçı da cinayetin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasına tepki göstermişti.

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hendek Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak silahlı saldırı

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