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Kargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesi Göksu Vadisi içindeki Kargıcak Kanyonu çekilen belgesel film ve fotoğraflarla turizme kazandırılmaya ve dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Kargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesi Göksu Vadisi içindeki Kargıcak Kanyonu çekilen belgesel film ve fotoğraflarla turizme kazandırılmaya ve dünyaya açılmaya hazırlanıyor.
Silifke'ye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki adını bulunduğu Kargıcak Mahallesi'nden alan Kargıcak Kanyonu'nun tanıtımı için gezi fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Faruk Akbaş, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılacağı filmin çekimlerine başladı. Doğal göçüklerin ve aşınmaların oluşturduğu kanyon, derin uçurumları ile meraklılarını büyülerken, sadece doğa yürüyüşü yapan kısıtlı bir çevrede biliniyordu.
BELEDİYE KANYONU DÜNYAYA TANITMAK İSTİYOR
Bu kapsamda Silifke Belediyesi, kanyonun görüntüleri ile hazırlanacak belgeseli, bölgenin tanıtımı için kullanacak. Tanıtım filmini çeken Faruk Akbaş, kanyonun muhteşem bir görsel şölen sunduğunu belirtti. Akbaş, "Bir grup fotoğrafçı arkadaşımızla birlikte Silifke'nin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğraflamaya çıktık. Bunların arasında Kargıcak Kanyonu da var. Kanyon muhteşem bir fotoğrafik şölen sunuyor. Bu nedenle bölge çok şanslı. Her fotoğrafçının bu bölgeye gelerek bu şölenden yararlanmasını tavsiye ediyorum" dedi.
Akbaş, Torosların dağ olarak Türkiye'nin en genç oluşumu olduğunu ifade ederek, "Toroslar hem ülkemizin hem de dünyanın önemli sıra dağlarından bir tanesidir. Oluşumunu tamamlamamış genç dağları oluşturuyor. Bu nedenle çok sivri kayalar, zirveler, kanyonlar ve vadileri barındırıyor. Buralar fotoğraf olarak şaşırtıcı ve sürprizler görüntüler oluşturuyor. Bizler için çok coşkulu işler çıkartıyor. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Kargıcak Kanyonu da sıra dışı yerlerden birini oluşturuyor" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ

Kargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyorKargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyorKargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyorKargıcak Kanyonu turizme kazandırılıyor

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