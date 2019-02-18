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Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

 BODRUM'da bulunan Kargıcak Koyu'nda, birinci derece doğal sit alanındaki 25 hektarlık ormanlıkta ağaçların kesilmesi, çevreciler ve köylüler tarafından protesto edildi.

Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesine tepki

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da bulunan Kargıcak Koyu'nda, birinci derece doğal sit alanındaki 25 hektarlık ormanlıkta ağaçların kesilmesi, çevreciler ve köylüler tarafından protesto edildi. CHP'nin yerel seçim için Bodrum Belediye Başkanı adayı Mustafa Saruhan, ağaçların kesildiği bölgeye 1000 zeytin fidanı dikeceklerini söyledi.
Bodrum'un Yalı Mahallesi Kargıcak Koyu'nda yer alan birinci derece doğal sit alanındaki 25 hektarlık ormanlıkta, ardıç ve zeytin ağaçları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce geçen hafta gece yarısı kesildi. Ağaçların kesilmesi, çevreciler ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Koyda, Bodrum Kent Konseyi'nce 'Ormanıma dokunma' adı altında eylem düzenlendi. Eyleme CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Bodrum Belediye Başkanı adayı Mustafa Saruhan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 çevreci ve köylü katıldı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Gümüşlük Çevre Sanat Derneği üyeleri de eyleme destek verdi. 'Yaşanabilir bir Bodrum istiyoruz' yazılı pankart ve bölgenin sit alanı olduğunu gösteren dövizler taşıyan çevreciler ile köylüler, koydaki ağaçların kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Bodrum Kent Konseyi adına basın açıklamasını yapan Çiğdem Erko, "Milas'tan getirilen işçilerle bir gece yarısı birinci derece doğal sit ve ormanlık alanda zeytin ve ardıç ağaçlarının talan edildiğini duyunca şoke olduk. Yaptığımız incelemede, ağaç katliamını boyutunu görünce şaşkınlığımız bir kat daha arttı. Bodrum Orman İşletme Şefliği, haberlerinin olmadığını söyledi. Kent Konseyi olarak Bodrum Kaymakamlığı'na şikayetçi olup, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.
CHP'nin Bodrum Belediye Başkanı adayı Saruhan da ağaçların kesildiği bölgeye 1000 zeytin fidanı dikeceklerini belirterek, "Doğanın bütünlüğünü sağlayan ve hepimizin bir parçası olan doğal sit ve ormanlık alanlarımızı atalarımızdan miras aldık. Bugüne kadar koruduk ve çocuklarımıza aynı şekilde miras bırakmak için her türlü mücadeleyi verdik. Vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesine tepkiKargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesine tepkiKargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesine tepkiKargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesine tepki

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