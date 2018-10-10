HABER

KARGI'DA TOKİ KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

KARGI'DA TOKİ KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU ÇORUM'un Kargı ilçesinde 690 hak sahibinin noter huzurunda yapılan çekilişte konutları belirlendi.

KARGI'DA TOKİ KONUTLARI SAHİPLERİNİ BULDU ÇORUM'un Kargı ilçesinde 690 hak sahibinin noter huzurunda yapılan çekilişte konutları belirlendi. Kargı Belediyesi Kültür Merkezi Cengizhan Düğün Salonunda yapılan kura çekimine, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, TOKİ Proje uzmanı Murat Sırt, noter üyeleri ile konut için müraacat eden 690 kişi ile aileleri katıldı. Kargı Belediyesi Başkanı Zeki Şen, yaptığı konuşmasının ardından ilk çekilişi yaptı. Açılışta seçilen ilk konutun sahibi olarak belirlenen Recep Başak, B1 12. Blok 3'üncü kat 13 numaralı dairenin sahibi oldu. TOKİ konutlarında 3+1 208 daire, 2+1 509 daire olmak üzere 717 konut yaklaşık 1 yıldan az bir zamanda yapıldı. Yapımı tamamlanan konutlara toplam 690 kişi müracaat etti. 27 konutun satışa hazır durumda olduğu belirtildi. Bahse konu 27 konutu almak isteyenlerin paralarını yatırıp alabilecekleri de duyuruldu. Bu arada, kurada dairesini alanların sevinçleri yüzlerinden okunurken, sonuçtan herkes memnun kaldı. Görüntü Dökümü ---------------- Kura çekimi görüntüleri Konut sahiplerinden görüntüler Yapılan konuşmalar ve detaylar (Haber-Kamera Mustafa ULUSOYKARGI (Çorum),(DHA)-

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Tekirdağ- Çanakkale karayolunda drone ile denetimTekirdağ- Çanakkale karayolunda drone ile denetim
Dolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdiDolmuş sürücüsü, yayalara çarpmamak için fren yapınca 3 araç birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.