Kargo aracı ağaca çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kargo aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 09.00 sıralarında Kaş’ın Sarılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Antalya’dan Kaş istikametine seyir halinde olan 27 AUM 18 plakalı kargo aracı, sürücüsü Mehmet A.’nın kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği kaza, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan Mehmet A.’nın ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



