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Kargo aracı görünümü verilen minibüsle göçmen kaçakçılığı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör ve 41 kaçak yakalandı.

Kargo aracı görünümü verilen minibüsle göçmen kaçakçılığı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör ve 41 kaçak yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, İstanbul'dan kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, Havran ilçesi Gelinderere mevkisinde yol kontrolüne başladı. Ayvalık ilçesi üzerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçakları taşıyan 34 FVP 11 plakalı minibüs, gece saat 03.00 sıralarında durduruldu. Minibüsün kasasında, Afganistan uyruklu 24 erkek, 6 kadın, 10 çocuk ve Kırgızistan uyruklu 1 kişi olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 28 can yeleğinin bulunduğu araçta organizatör olduğu belirlenen şüpheli İ.S. de gözaltına alındı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu belirlenen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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