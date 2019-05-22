Kargo aracında 17 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kargo şirketine ait bir araçta yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kargo şirketine ait bir araçla Afyonkarahisar iline ruhsatsız silah taşındığı bilgisi alındı. Şüpheli araç Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanırken, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan arama sonucunda 4 adet seri numarası belli olan, 13 adette seri numarası belli olmayan toplam 17 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 10 adet şarjör, 1 adet pas sökücü sprey, 1 kutu 12 cal av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Tüfekleri gönderen şahsa ve kargo şirketine 24 bin 3562 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

