HABER

Kargo aracında 6 ton 280 kilogram tütün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kayseri’de, jandarma ekiplerinin bir kargo aracında yaptığı aramada, 6 ton 280 kilogram tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı mahallesinde kargo aracında arama yapıldı.

Kargo aracında 6 ton 280 kilogram tütün ele geçirildi

Kayseri’de, jandarma ekiplerinin bir kargo aracında yaptığı aramada, 6 ton 280 kilogram tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı mahallesinde kargo aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 40 şüpheli şahsa ait toplam 6 ton 280 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Yapılan açıklamada, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandıFETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı
İl Özel İdaresi'nin kasasından teminat mektubu çalındıİl Özel İdaresi'nin kasasından teminat mektubu çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.