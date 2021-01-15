HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kargo aracındaki 750 bin liralık kaçak eşyaya el konuldu

Kargo aracındaki 750 bin liralık kaçak eşyaya el konuldu

15.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kargo aracındaki 750 bin liralık kaçak eşyaya el konuldu

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada piyasa değeri 750 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu ilçesine bağlı Ağılözü köyü civarında yapılan uygulama esnasında Ağrı’dan İstanbul’a giden kargo firmasına ait aracı durdurdu.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada piyasa değeri 750 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu ilçesine bağlı Ağılözü köyü civarında yapılan uygulama esnasında Ağrı’dan İstanbul’a giden kargo firmasına ait aracı durdurdu. Yapılan aramada T.D., R.D., T.Ç., M.G. isimli şahısların göndermiş olduğu toplamda 40 koli içerisinde maddi değeri yaklaşık 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 900 adet güneş gözlüğü ve 2 bin 400 adet kol saati ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak adli soruşturma başlatılarak yakalanan malzemelere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Kargo aracındaki 750 bin liralık kaçak eşyaya el konuldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Uygulama bugün başladı! Metrelerce kuyruk oluştuUygulama bugün başladı! Metrelerce kuyruk oluştu
70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı! Kuyrukları havadan fotoğraflandı

Uygulama bugün başladı! Metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı

İmamoğlu'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.