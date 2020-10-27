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Kargo aracıyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik uyarı tabelasına riayet etmeyen kargo firmasına ait araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza Kasaplar Mahallesi 8511 sokakta üzerinde meydana geldi.

Kargo aracıyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik uyarı tabelasına riayet etmeyen kargo firmasına ait araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Kasaplar Mahallesi 8511 sokakta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çarşamba pazarı istikametine seyir halindeki Hüseyin Uslu’nun kullandığı otomobil ile 8503 sokaktan 8511 sokağa çıkan Kadir Tan’ın kullandığı 07 LRG 98 plakalı Yurtiçi kargo firmasına ait araç çarpıştı.
Kargo firmasına ait aracın, trafik uyarı levhasına riayet etmeyerek dikkatsiz bir şekilde kavşağa girmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada otomobil sürücüsü Hüseyin uslu yaralandı. Uslu, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kargo aracıyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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