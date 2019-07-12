Kargo araçlarından satışı kaçak yapılan av tüfekleri çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde, kargo şirketlerine ait araçlar arandı. Yapılan aramalarda, satışı kaçak yapılan av tüfekleri ve parçaları ele geçirildi.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de, Konya Vergi Dairesi uzmanlarıyla yol kontrolü gerçekleştirdi. Denetim sırasında, farklı kargo şirketlerine ait araçların sürücüleri durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda; Hakkari'nin Şemdilli ilçesine gönderilen 100 kısa av tüfeği namlusu ve 100 el kundağı ile başka illere gönderilen 36 av tüfeği ele geçirildi. Toplam 236 parça av tüfeği malzemesini kaçak yollarla gönderen, av tüfeği firmaları için yasal işlem başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

