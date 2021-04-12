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  4. Kargo bıraktığı evdeki köpekten korkan kurye ağaca tırmandı

Kargo bıraktığı evdeki köpekten korkan kurye ağaca tırmandı

12.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kargo getiren kurye evin bahçesindeki kurt köpeğinden korkup ağaca tırmandı. Kuryenin ağaca tırmandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eve kargo getiren kurye görevlisi aracından inerek bahçeye girdi. Kargo paketini evin girişine fırlatan kurye, giderken bahçedeki Alman kurdu cinsi köpekle karşılaştı.

KURYENİN PANİK ANLARI KAMERADA

Köpeği görünce paniğe kapılan ve köpek tarafından kovalanan kurye, bahçede bulunan ağaca tırmandı. Bir süre ağacın altından kuryeye havlayan köpek, açık bırakılan bahçe kapısından dışarı çıktı. Köpeğin bahçeden çıkmasını fırsat bilen görevli, hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi. Kuryenin ağaca tırmandığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin evin bahçesine girmesi, kargoyu bıraktıktan sonra köpekle karşılaşması, ağaca tırmanması ve köpek gittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binmesi yer alıyor.

(İHA)

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