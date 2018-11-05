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Kargo çalışanı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir kargo şirketinde çalışan Serhat G.

Kargo çalışanı evinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir kargo şirketinde çalışan Serhat G. (37), yalnız yaşadığı evinin mutfağında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Serhat G.'nin intihar olasılığı üzerinde duruyor.
Çorlu'daki bir kargo şirketinde çalışan Serhat G.'nin sabah işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, telefonla da kendisine ulaşamayınca polise haber verildi. Savcılık talimatıyla, polis, Alipaşa Mahallesi'nde tek başına oturan Serhat G.'nin evine çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri, mutfakta Serhat G.'yi başından silahla vurulmuş halde ölü buldu. İntihar ettiğinden şüphe edilen Serhat G.'nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Serhat G.'nin 2 yıl önce uzman çavuşluğu bırakarak kargo şirketinde işe girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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