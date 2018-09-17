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Kargo çalışanının karton kutuyla yaptığı şov mest etti

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki kargo çalışanının şovu izleyenleri mest etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki kargo çalışanının karton kutuyla yaptığı şov izleyenleri mest etti. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
kargo karton kutu

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