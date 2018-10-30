HABER

Kargo firmasına ait TIR'da, 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda bir kargo firmasına ait TIR’da yapılan aramada 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kargo firmasına ait TIR'da, 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda bir kargo firmasına ait TIR’da yapılan aramada 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yol uygulaması yaptı. Ekipler, İstanbul'a gittiği belirlenen bir kargo firmasına ait eşya taşıyan TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kargoyu gönderen kişi ve alıcının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldıSobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine darbeKaradeniz'de PKK'nın kış üslenmesine darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de 5 kiloluk dev hamburger

İzmir’de 5 kiloluk dev hamburger

29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

29 Ekim'de çekilen bu görüntü gündeme damga vurdu

Çocuk parkında korkunç son!

Çocuk parkında korkunç son!

3 arkadaşın gezisi çok kötü bitti!

3 arkadaşın gezisi çok kötü bitti!

Antalya'da 5 yıldızlı hayalet otel!

Antalya'da 5 yıldızlı hayalet otel!

Acı haber peş peşe geldi! Yalnızca 10 dakika arayla...

Acı haber peş peşe geldi! Yalnızca 10 dakika arayla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.