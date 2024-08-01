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  4. Kargo firmasının aracı durduruldu... Kargo yerine kaçak göçmen taşıyormuş

Kargo firmasının aracı durduruldu... Kargo yerine kaçak göçmen taşıyormuş

01.08.2024 13:34
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Nevşehir'de bir kargo firmasına ait aracın içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kargo firmasına ait aracın Kayseri'den hareket edip İstanbul'a gideceği bilgisini almasının ardından harekete geçip aracı durdurdu. Araçta Suriye uyruklu iki şahıs yakalanırken araç şoförü de gözaltına alındı.

Kargo firmasının aracı durduruldu... Kargo yerine kaçak göçmen taşıyormuş

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kayseri’den hareket edecek bir kargo firmasına ait bir aracın içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve şahısların İstanbul'a gidecekleri bilgisi alındı.

ARAÇ İÇİNDE SURİYE UYRUKLU İKİ KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerce; Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda kargo aracı durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde Suriye uyruklu A.B. (19) ile V.S. (30) yakalandı. Aracın şoförü E.S. de gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kargo
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