HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddiası

Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddiası

14.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile polise gidip şikayetçi oldu.
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde doğuştan otizmli 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darp edildiği iddia edildi. İddiaya göre olay, kargo çalışanının otizmli çocuğun onu telefon ile görüntülediğini sanmasıyla meydana geldi. Görüntülerinin çekildiğini sanan kargo çalışanı, 10 yaşındaki otizmli K.S.’yi darp etti. Olayı gören komşular çocuğun ailesine haber verdi. Aile olay yerine geldiğinde kargocuyu bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde çocuğunun darp edildiğini gören aile polise gidip şikayetçi oldu.
K.S.’nin annesi Saniye Saka, “Kargocu, komşulara hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum” dedi.

"7 yıllık emeğim heba oldu"
Anne Saniye Saka, “Her zaman olduğu gibi oğlumu bahçeye gönderdim. Oyun oynuyor, hiçbir sorunu yok burada. Komşularla da çok iyiyiz. Güvendim, tehlikenin dışarıdan geleceğini hiç bilemezdim. Komşular anlattı, yetişene kadar kaçmış zaten kargocu. Oğlumun logolara karşı takıntısı var zaten. Belki logosuna bakmış olabilir. Bir şey dikkat çekmiş olabilir. Resim çekme takıntısı da var. Yani koşup darp etmesine hiç gerek yoktu. Telefonu bir yere saklamış korkmuş herhalde. Benim gördüğüm elinde yoktu. Sonradan bir yere saklamış korkudan. Telefonun içinde resim falan bulamadık zaten. Görüntüyü görünce zaten elim ayağım boşaldı. Bütün 7 yıllık emeğim heba oldu. Topluma kazandırmak için 7 yıl boyunca kendimi ona adamıştım. Dışarıyla iletişimimi bile kesmiştim. Dünkü olayda çocuğun dışarıya karşı tepkisi de değişecek. Dışarıya çıkarken korkacak. Ben toplumdan duyarlılık bekliyorum. Ben oğlumu nasıl dışarıya çıkaracağım nasıl dışarıya çıkacak. Komşulara demiş ki kargocu hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum. Şu an elim ayağım titriyor” diye konuştu.

"Suç duyurusunda bulunduk"
Baba Hakan Saka, "Komşum bana kamera kayıtlarının olduğunu söyledikten sonra ben de incelemesini yaptım hemen. Aldık görüntüleri emniyete gittik. Emniyette suç duyurusunda bulunduk. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler şu anda yapılıyor. Neyse cezası verilsin. Sonuna kadar arkasındayız çocuğumuzun, Gereken yapılsın” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
İstanbul'da kar kapıda! Kar timleri teyakkuzdaİstanbul'da kar kapıda! Kar timleri teyakkuzda
Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Dehşete düşüren olay! Kargo görevlisi, otizmli çocuğu dövdü

Dehşete düşüren olay! Kargo görevlisi, otizmli çocuğu dövdü

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor? 2021 restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! İşte koronavirüs aşısının yan etkileri

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte koronavirüs aşısının yan etkileri

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Sevim Gözay hayatını kaybetti

Medya dünyasını yasa boğan ölüm!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.