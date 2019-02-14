HABER

Kargo ile uyuşturucu ticaretine tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 19:18 | Son Güncelleme

Samsun’da kargo ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs mahmece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Kargo ile uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun’da kargo ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs mahmece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda üniversite öğrencisi S.K.’nin bir kargo şirketi ile Sinop’taki bir kişiye uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza uyuşturucu hap gönderdiği tespit etti. Sinop polisi söz konusu uyuşturucu gönderilen şahıstan 25 kapsül uyuşturucu madde etkisi sentetik ecza elde etti.
Olayla ilgili S.K. Samsun’da gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. "uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede (2)Osmaniye'de FETÖ şüphelisi 12 eski komiser yardımcısı adliyede (2)
İş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybettiİş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.