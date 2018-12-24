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Kargo işçisine, beraber çalıştığı çocuğu istismardan 14 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kargo şirketinde beraber çalıştığı Y.G.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kargo şirketinde beraber çalıştığı Y.G. (16) adlı çocuğa, kanepe taşıma bahanesiyle çağırdığı evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yusuf B. (37), toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Olay, 11 Ağustos'ta merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kargo firmasında çalışan Yusuf B., mesai arkadaşı Y.G.'den evindeki kanepeleri taşıması için yardım istedi. Mesai bittikten sonra Yusuf B.'nin evine giden Y.G., banyoya girdi. Yusuf B. de çocuğun arkasından banyoya girerek, istismarda bulundu. Y.G.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Yusuf B. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından dava açıldı.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Yusuf B. ile şikayetçi Y.G. ve avukatları hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren Y.G., "Yusuf ile kargo firmasında beraber çalışıyorduk. Dağıtım yaptıktan sonra evde kanepe olduğunu ve annesine götüreceğini söyleyip, yardım etmemi istedi. Ben 'tamam' deyip, evine gittik. Bana, 'Kendi evin gibi rahat edebilirsin' dedi. Ben de banyoya gittim. Arkamdan o da gelmiş. Bana istismarda bulundu. Yusuf'a, 'Sen ne yapıyorsun' dedim. Elini çektim. Yatak odasına götürecekti. Ardından da şaka yaptığını söyledi. Evden çıktıktan sonra da kargoya geldim. Şikayetçiyim" diye konuştu.
Tutuksuz sanık Yusuf B. ise "Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Suçsuzum" dedi.
Duruşma savcısı, sanığın delil yetersizliğinden beraatini isterken, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Yusuf B.'yi, 'çocuğa basit cinsel istismar' suçundan 8, 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 14 hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi.
Karar sonrası, sanık Yusuf B. mahkeme salonundaki polis memurları tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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