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Kargo kağıdı imzaladığını sanıp, senet imzaladı! Ne parası ne kaldı, ne evi

27.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de oturduğu evini internet üzerinden satılığa çıkaran adam evi alacak kişinin kedisine hediye olarak çaydanlık göndermesi üzerine, sahte kargocunun verdiği belgeyi imzaladı. Dolandırıcılık kurbanı olan ve yaklaşık 10 yıldır evini almak için hukuk mücadelesi veren Mehmet Kaya, açtığı davayı kazandı. Kendisine çıkarılan vergi borcundan kurtulan Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor. Kaya, "Elimdeki para hac parasıydı. Kuruş param kalmadı, bütün varlığımı kaybettim'' dedi.

Kargo kağıdı imzaladığını sanıp, senet imzaladı! Ne parası ne kaldı, ne evi

Ümraniye’de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya (75), iddiaya göre, kendisine ulaşan bir kişi ile iletişime geçti. Kaya’nın, evini alacak kişinin kendisine çaydanlık hediyesi göndermesi üzerine, kapıya gelen sahte kargocudan çaydanlığı alan ve verdiği kağıda imza atan Kaya, imzaladığı belge ile evinden olunca durumu polise bildirdi. Kaya’nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için hukuk mücadelesi veren Kaya, yaklaşık 10 yıl süren davalar sonucu vergi borcunu iptal ettirdi. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.

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''KARGO KAĞIDI İMZALADIĞIMI SANDIM AMA SENET İMZALATTILAR''

Kargo olarak imza attığı evrağın senet çıktığını belirten Murat Kaya, “Evimi ben internet sitesine satılık ilanı olarak vermiştim. İlan sonrası birisi beni aradı ve yeri beğendiğini söyledi. 'Kısa bir zaman sonra ben geleceğim biraz işlerim var' dedi. Aradan bir süre geçti ve telefonla ara sıra görüştük. En son görüşmemizde eşime hediye göndermek istedi ancak ben kabul etmedim ama kargo ile gönderdi. Ben de kuşkulanmadım. Kağıdı aldığıma dair imza attım ama o an bana senet imzalatmışlar” dedi.

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''ELİMDE BİR BİRİKİMİM OLAN HAC PARASI VARDI, TÜM PARAM BİTTİ''

Kaya, "Elimde bir birikim param vardı, hac parasıydı. O günden bugüne kadar kuruş param kalmadı, bütün varlığım gitti. Artık avukata para verecek gücüm kalmadığı için barodan avukat tuttum. Maddi durumum kalmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Evimi almak istiyorum, evimi teslim etsinler. Kimseden para almadım, beni dolandırdılar. Hayali olarak bir kişi beni dolandırdı, gazeteye ilan verdim ilana göre bu kişi gelmezse haklarını kaybedecekti ve kendisi gelmedi” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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