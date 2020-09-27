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Kargo kamyonetiyle drift

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Antalya’da üzerinde Yurtiçi Kargo yazılı kamyonetin sürücüsü, gece saatlerinde dakikalarca kamyonetle drift yaptı.

Antalya’da üzerinde Yurtiçi Kargo yazılı kamyonetin sürücüsü, gece saatlerinde dakikalarca kamyonetle drift yaptı. O anlar, gece uykusundan uyanan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sese uyananlar, ışıklı kavşak çevresinde üzerinde Yurtiçi Kargo yazılı olan bir kamyonetin drift yaptığını gördü. Yolun sulama sebebiyle kayganlığından da yararlanan sürücü, uzun süre kavşak etrafında drift yapmaya devam etti. Sesten rahatsız olan mahalle sakinleri, cep telefonuyla o anları çekmek için kayda girdi. Plakası belli olmayan kamyonetin sürücüsü, bir süre daha dirft attıktan sonra kamyonetle olay yerinden ayrıldı.

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