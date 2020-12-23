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Kargo kamyonu kara saplandı

23.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Erzurum’dan Tekman’a giden kargo aracı yolda mahsur kaldı.

Erzurum’dan Tekman’a giden kargo aracı yolda mahsur kaldı. Şarampole kayan kamyon yoldan geçen vatandaşların yardımıyla halat bağlanarak kurtarılmaya çalışıldı.
Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Erzurum’dan Tekman’a giden araçlar Palandöken geçidinde tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar kayarak yolda kaldı. Bir kargo kamyonu da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara saplandı. Yoldan geçen sürücüler halat bağlayarak aracı battığı yerden çıkarmaya çalıştılar. Yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kalan araç, Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine kaydığı şarampolden kurtarıldı.
Sürücüler, Palandöken geçidine tünel yapılması gerektiğini, tünel ile yolun çok daha sağlıklı olabileceğini belirttiler.

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