Kargo kolilerinden kaçak sigara çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, kargo şirketine yapılan baskında 20 koli içinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde bir kargo şirketinde şüpheli 20 koli olduğu bilgisini aldı. Kargo şirketine giden polis ekipleri, kolileri açtığında 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis, kaçak sigaraları kargo ile yollayan şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

