HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kargo merkezine narkotik operasyonu: Kitaplara emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

Kargo merkezine narkotik operasyonu: Kitaplara emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

11.12.2020 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da kargo merkezine düzenlenen operasyonda kitaplara emdirilmiş 4 kilo 212 gram kokain ele geçirildi.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Bağcılar ve Büyükçekmece’de iki ayrı kargo merkezinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı.

İstanbul’da kargo merkezine düzenlenen operasyonda kitaplara emdirilmiş 4 kilo 212 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Bağcılar ve Büyükçekmece’de iki ayrı kargo merkezinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri kargo merkezlerine hassas burunlu narkotik köpeği ’Kuki’ eşliğinde operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda Avusturya’ya gönderilmek üzere hazırlanmış ısıtıcıların içerisinde gizlenmiş 963 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Diğer kargo şirketinde yapılan aramalarda ise Avusturya’ya gönderilecek olan 2 kitaba hassas burunlu narkotik köpeği "Kuki" tepki verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kitapları incelemeye aldı. Yapılan detaylı inceleme ve testlerde Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş vaziyette 4 kilo 212 gram kokain maddesi tespit edildi. Kitap sayfalarına özel yöntemlerle emdirilmiş kokainin yine özel ve kimyasal yöntemlerle sayfalardan ayrıştırılarak satışa sunulmak istendiği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

9 şüpheli tutuklandı
Öte yandan polis ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine farklı adreslere de operasyon düzenledi.
Geçen hafta Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen 4 operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.
Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplamda 35 kilo 532 gram bonzai, 8 kilo 50 gram Afyon sakızı, 963 gram metamfetamin ile 378 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktıİstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı
Başvuru sonuçları açıklanacak mı?Başvuru sonuçları açıklanacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.