Kargo merkezine narkotik operasyonu: Kitaplara emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul’da kargo merkezine düzenlenen operasyonda kitaplara emdirilmiş 4 kilo 212 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Bağcılar ve Büyükçekmece’de iki ayrı kargo merkezinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri kargo merkezlerine hassas burunlu narkotik köpeği ’Kuki’ eşliğinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda Avusturya’ya gönderilmek üzere hazırlanmış ısıtıcıların içerisinde gizlenmiş 963 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Diğer kargo şirketinde yapılan aramalarda ise Avusturya’ya gönderilecek olan 2 kitaba hassas burunlu narkotik köpeği "Kuki" tepki verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kitapları incelemeye aldı. Yapılan detaylı inceleme ve testlerde Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş vaziyette 4 kilo 212 gram kokain maddesi tespit edildi. Kitap sayfalarına özel yöntemlerle emdirilmiş kokainin yine özel ve kimyasal yöntemlerle sayfalardan ayrıştırılarak satışa sunulmak istendiği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.