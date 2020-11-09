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  4. Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı

Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 09:02 | Son Güncelleme

Esenyurtta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı.

Esenyurtta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise,”Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diye hakaretler savurdu. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.’ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

Hakaretler savurdu, site girişindeki bariyeri kırdı
Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine önce hakaret etti daha sonra darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi. Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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