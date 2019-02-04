Kargo paketindeki ayakkabıdan uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, narkotik dedektör köpeği sayesinde, kargo paketindeki ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde girişini engellemeye yönelik kargo şirketlerinde narkotik dedektör köpeği "Molly" ile denetim yaptı.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir kargo şubesine giden ekipler, dedektör köpeğin tepki verdiği paketi muhafaza altına alarak sahibini bekledi.
Paketi almak için kargoya gelen M.G.M. ekiplerce gözaltına alındı.
Alıcıyla birlikte açılan pakette yapılan aramada, ayakkabı içerisine gizlenmiş iki parça halinde 60 gram skunk maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.
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